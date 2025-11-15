Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TIKTOK

Influencerica pokazala posljedice koje ima od botoksa

Nakon tog lošeg iskustva, 28-godišnjakinja je razvila strah

Influencerica Bobbi Althoff. Screenshot

E. A.

15.11.2025

Influencerica Bobbi Althoff podijelila je s pratiteljima neugodne posljedice svog posljednjeg estetskog zahvata, otkrivši da joj je botoks gotovo potpuno ukočio lice.

Botoks u bradi izazvao probleme

- Ako se pitate: ‘Bobbi, zašto ti se lice ne miče?’ – evo odgovora -  rekla je u TikTok videu označenom hashtagom #botchedbotox. Objasnila je kako je još 2023. otišla kod stručnjaka koji joj je preporučio nekoliko tretmana, među kojima i injekcije botoksa u bradu. Taj zahvat doveo je do toga da nije mogla normalno smijati se.

Nakon tog lošeg iskustva, 28-godišnjakinja je razvila strah prema botoksu. Ipak, nedavno se ponovno odlučila na injekcije kada je posjetila specijalista zbog kronične boli u čeljusti. Unatoč njenim sumnjama, uvjerio ju je da će botoks opustiti mišiće i olakšati joj tegobe.

Majka dvije djevojčice, Luce (5) i Isle (3), na kraju je pristala te je dobila botoks s obje strane sljepoočnica. Kada su efekti počeli djelovati, shvatila je da je njen prvobitni strah bio opravdan.

„Lice mi je zaleđeno“

Bobbi je u videu pokazala koliko joj je lice postalo nefleksibilno. „Oči mi izgledaju kao da su smrznute. Ali najgori dio?“ rekla je pokušavajući se nasmijati. „Ne mogu se nasmijati. Cijelo lice mi je ukočeno. Osjećam snažnu napetost i jednostavno — boli.“

Nuspojave se tu nisu zaustavile. Influencerica je stomatologu ispričala da teško govori i da joj čak i jedenje stvara bol. Ipak, specijalist joj je rekao kako se botoks ne može ukloniti te da će morati čekati nekoliko mjeseci dok se ne razgradi sam od sebe.
# BOTOKS
# INFLUENSERICA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.