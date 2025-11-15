Influencerica pokazala posljedice koje ima od botoksa

Influencerica Bobbi Althoff podijelila je s pratiteljima neugodne posljedice svog posljednjeg estetskog zahvata, otkrivši da joj je botoks gotovo potpuno ukočio lice.

Botoks u bradi izazvao probleme

- Ako se pitate: ‘Bobbi, zašto ti se lice ne miče?’ – evo odgovora - rekla je u TikTok videu označenom hashtagom #botchedbotox. Objasnila je kako je još 2023. otišla kod stručnjaka koji joj je preporučio nekoliko tretmana, među kojima i injekcije botoksa u bradu. Taj zahvat doveo je do toga da nije mogla normalno smijati se.

Nakon tog lošeg iskustva, 28-godišnjakinja je razvila strah prema botoksu. Ipak, nedavno se ponovno odlučila na injekcije kada je posjetila specijalista zbog kronične boli u čeljusti. Unatoč njenim sumnjama, uvjerio ju je da će botoks opustiti mišiće i olakšati joj tegobe.

Majka dvije djevojčice, Luce (5) i Isle (3), na kraju je pristala te je dobila botoks s obje strane sljepoočnica. Kada su efekti počeli djelovati, shvatila je da je njen prvobitni strah bio opravdan.

„Lice mi je zaleđeno“

Bobbi je u videu pokazala koliko joj je lice postalo nefleksibilno. „Oči mi izgledaju kao da su smrznute. Ali najgori dio?“ rekla je pokušavajući se nasmijati. „Ne mogu se nasmijati. Cijelo lice mi je ukočeno. Osjećam snažnu napetost i jednostavno — boli.“