Neprepoznatljiva Irina Šajk iznenadila izgledom na crvenom tepihu

Iako smo modele navikli viđati u svakakvim eksperimentalnim izdanjima, Irina Šajk (Irina Shayk) je ovog puta iznenadila sve na promociji Pirelli kalendara za 2026. fotografa Solvea Sundsba, održanoj u Pragu.
Poblajhane obrve, crna okrugla kapa koja sakriva kosu i velike smaragdne naušnice zasigurno su bile u središtu pažnje.
Upravo je Ruskinja glavno lice 52. godišnjeg kalendara visoke mode koji distribuira talijanski brend guma. Na događaju se pojavila u dugoj crnoj poluprozirnoj haljini visokog ovratnika i s jednim rukavom.
Međutim, nije haljina ono što je svima upalo u oči, već jedva vidljive bijele obrve kao i velike okrugle smaragdne naušnice, a sve je došlo do izražaja s obzirom na to da je svoju kosu sakrila crnom kapom.