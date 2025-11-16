Milan Stanković otkrio monaški obrok: Jednostavan recept na vodi koji i sam redovno praktikuje

Pjevač Milan Stanković podijelio je recept za humus na vodi, inspirisan monaškom kuhinjom, koji je odmah privukao veliku pažnju ljubitelja zdravih jela.

Ovaj namaz od slanutka priprema se potpuno bez ulja, a Stanković ističe da je idealan za sve koji žele ukusan i hranljiv obrok.

Za pripremu ovog humusa potrebno je 200 grama kuvanih slanutaka, 4 kašike tahinija, kašičica soli, pola kašičice bibera, sok od dva manja limuna, kašika suvog vlašca, kašika belog luka u prahu i začinska paprika.

Sve sastojke stavite u blender i sjedinite. Ako je smjesa pregusta, dodajte vodu iz konzerve slanutka i blendajte dok ne dobijete glatku teksturu.

Gotov humus prenesite u posudu za posluživanje, a ostatak čuvajte u tegli u frižideru. Prije posluživanja pospite začinskom paprikom. Namaz možete jesti s povrćem, hljebom ili ga koristiti kao dodatak glavnim jelima.

Postoji mnogo jela koja se mogu pripremiti bez ijedne kapi ulja, a među njima je i popularni humus. Morate samo pustiti mašti na volju - izjavio je Stanković, ističući da je ovaj recept savršen za sve koji žele uživati u zdravim obrocima.

Podsjetimo, pjevač koji je stekao veliku popularnost tokom i nakon takmičenja "Zvezde Granda", Milan Stanković, potpuno se povukao sa estrade.

U medijima se spekulisalo o tome da li je Stanković donio odluku da se zamonaši, ali on to nikada nije potvrdio.

Milan Stanković na društvenim mrežama često objavljuje fotografije i snimke iz srpskih svetinja koje često obilazi.

Tako je 21. septembra, na veliki praznik Presvetu Bogorodicu, posjetio jedno sveto mjesto i svojom objavom ponovo izazvao reakcije.

Sa porodicom slavimo rođenje Presvete Bogorodice. Časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima - napisao je pjevač, nakon čega je ponovo počelo da se piše i spekuliše o tome da li se zaista zamonašio.