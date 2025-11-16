Manekenka Nataša Derikonja za "Dnevni avaz" o izazovima profesija: Autentičnost se ne gradi spolja, već iznutra

Bosanskohercegovačka manekenka Nataša Derikonja, nekadašnja Miss dijaspore, plijeni pažnju gdje god da se pojavi, a njen Instagram profil broji i nekoliko desetina hiljada pratitelja. Manekenka je čija je karijera na zavidnom nivou i upravo zahvaljujući svojoj ljepoti proputovala je cijeli svijet, te sarađivala s nekim od najpriznatijih brendova modne scene.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ otvoreno je govorila o izazovima profesija, privatnom životu, ali i svojoj prvoj ljubavi, a to je arhitektura. Spojili ste dvije vrlo različite profesije – arhitekturu i modeling. Kako ste uspjeli pronaći ravnotežu između tih svjetova? - U početku mi je djelovalo kao da ti svjetovi nemaju dodirnih tačaka, ali sam s vremenom shvatila da ih povezuje kreativnost. Arhitektura me naučila strukturi i disciplini, dok mi je modeling otvorio prostor za izražavanje i emociju. Ravnotežu sam pronašla onda kad sam prestala da biram jedno od to dvoje – i dozvolila sebi da budem oboje.

Standardi ljepote Svijet mode često nameće određene standarde ljepote. Jeste li ikada bili pod pritiskom da se uklopite u te kalupe i kako ste zadržali autentičnost? - Naravno, kao i svaka žena koja je prošla kroz modni svijet, imala sam trenutke sumnje. Ali sam naučila da je prava ljepota u miru sa sobom. Kad prihvatiš svoje nesavršenosti, one postaju tvoja snaga. Autentičnost se ne gradi spolja, već iznutra. Osvojili ste titulu Miss dijaspore još 2012. godine. Kako danas gledate na to iskustvo i koliko je ono utjecalo na Vaš daljnji put? - To iskustvo je za mene bilo prekretnica. Donijelo mi je samopouzdanje, ali i lekciju da spoljašnji sjaj nije ono što te zaista definiše. Bila je to lijepa etapa mog puta, ali tek nakon nje sam počela da otkrivam pravu sebe i svoje vrijednosti.

Danas društvene mreže imaju ogroman utjecaj na percepciju javnih osoba. Koliko Vam je važno kako Vas publika vidi online? - Trudim se da društvene mreže koristim s mjerom. One mogu biti lijep način da podijelite dio sebe, ali ne smiju postati mjerilo vaše vrijednosti. Važno mi je da ono što objavljujem bude istinito i u skladu sa mnom, bez filtera koji brišu stvarnost. Pokret i emocija Arhitektura zahtijeva preciznost i planiranje, dok modeling podrazumijeva spontanost i izražajnost. Koji Vam od ta dva pristupa više leži? - Volim balans između ta dva svijeta. U meni postoji taj analitični dio koji voli red, ali i onaj umjetnički koji diše kroz pokret i emociju. Najviše sam „svoja“ kada spojim i jedno i drugo, kada preciznost ima dušu, a spontanost ima pravac.

