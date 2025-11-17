Edi Marfi otkriva tajnu roditeljstva: Supruga me dovela u red

Holivudska legenda Edi Marfi (64) otvorio je dušu o tome šta smatra najvećom snagom u porodičnom životu.

Ima čak desetoro djece, uzrasta od šest do 36 godina.

U ekskluzivnom intervjuu za People, na premijeri Netfliksovog dokumentarca “Being Eddie”, glumac je s osmijehom govorio o tome.

- Moja supermoć je to što sam uvijek prisutan. Pitajte bilo koje moje dijete gdje sam, bilo kada u toku dana – pogledaće na sat i tačno vam reći u kom dijelu kuće se nalazim. Tata je uvijek tu i uvijek je bio - ponosan je Edi.

Marfi je prvi put postao otac 1989. godine, kada je dobio sina Erika sa tadašnjom djevojkom Polet Mekenli. Potom je sa bivšom suprugom Nikol Mičel dobio petoro djece.

Sa Melani Braun ima kćerku Anđelu, sa Tamarom Hud sina Kristijana, dok sa suprugom Pejdž Bačer ima najmlađe – Izija i Maksa.

Glumac je posebno pohvalio suprugu Pejdž, s kojom se vjenčao 2024. godine nakon više od decenije veze.

- Ona je centar svega. Sve je dovela u red. Sa Pejdž sam dobio pravog pobjednika - rekao je Marfi.

"Being Eddie" pruža rijetku priliku da zavirimo u Marfijev porodični život, odnos sa djecom i evoluciju glumca koji je od stendap komičara iz 80-ih postao porodični čovjek i jedan od najplodnijih talenata svoje generacije.

Dokumentarac je trenutno dostupan na Netfliksu.