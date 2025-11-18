NAKON DVIJE GODINE

Krah ljubavi: Timoti Šalame i Kajli Džener idu svako svojim putem

Slavni glumac je odlučio prekinuti vezu, a njegovi fanovi su ovu odluku pozdravili na društvenim mrežama

18.11.2025

Timoti Šalame (Timothee Chalamet) i Kajli Džener (Kylie Jenner) razišli su se nakon više od dvije godine, tvrde američki mediji. 

Kako prenosi Daily Mail, slavni glumac je odlučio prekinuti vezu, a njegovi fanovi su ovu odluku pozdravili na društvenim mrežama. Čini se da niko nije zadovoljniji raskidom od samog Šalamea, koji tokom prošle sedmice nije skidao osmijeh s lica.

Inače, slavni par je prvi put viđen zajedno početkom 2023. godine, a susreli su se na Paris Fashion Weeku na reviji Jean Paul Gaultier.

Glasine da su u vezi počele su kružiti u aprilu iste godine, kada su izvori rekli da "provode vrijeme zajedno i upoznaju se". 

Par je prvi put javno potvrdio svoju vezu tek u septembru 2023. godine na koncertu Bijosne (Beyoncé), gdje su snimljeni dok razmjenjuju poljupce. Od tada redovno dijele trenutke svoje ljubavi na društvenim mrežama, no, ne toliko učestalo u posljednjem periodu. 

