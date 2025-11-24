Procurila snimka Didija: Pogledajte kako izgleda nakon više od godinu dana zatvora

U javnost je procurila snimka Seana Diddyja Combsa iz zatvora Fort Dix u saveznoj državi New Jersey, na kojoj se vidi kako provodi radni dan u zatvorskoj knjižnici. Snimku je prvi objavio američki portal TMZ. Na videu se Combs, odjeven u zatvorsku uniformu, opušteno razgovara s drugim zatvorenicima i obavlja svakodnevne dužnosti.

Optužbe i tok suđenja

Podsjetimo, Combs je uhapšen u septembru 2024. godine zbog niza teških optužbi, među kojima su reketarenje, trgovina ljudima radi seksualnog iskorištavanja te kaznena djela povezana s prostitucijom. Suđenje je počelo u svibnju ove godine, a u srpnju je proglašen krivim za prijevoz osoba u svrhu prostitucije, dok je za najteže optužbe oslobođen.

Kazna i problemi u zatvoru

U oktobra mu je izrečena kazna od četiri godine i dva mjeseca zatvora te novčana kazna od 500.000 dolara. Presuda uključuje i obvezu sudjelovanja u programima za mentalno zdravlje i liječenje ovisnosti.

Prema navodima medija, njegova je kazna kasnije produljena za dodatnih mjesec dana zbog kršenja zatvorskih pravila. Navodno je konzumirao domaći alkohol napravljen od fermentiranog šećera, Fante i jabuka te je sudjelovao u nedozvoljenom telefonskom razgovoru s tri osobe, samo nekoliko dana prije premještaja u zatvor u Njudžerziju.