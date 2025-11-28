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U PORODIČNOJ ATMOSFERI

Dženifer Lopez sa pratiteljima podijelila kako obilježava Dan zahvalnosti

Kroz objavljene prizore otkrila je svoje omiljene aktivnosti i načine na koje najradije uživa tokom ovog praznika

Dženifer Lopez. X

A. O.

28.11.2025

Dženifer Lopez (Jennifer Lopez) podijelila je na svom Instagram profilu galeriju fotografija kojima je pokazala kako provodi Dan zahvalnosti.

Kroz objavljene prizore otkrila je svoje omiljene aktivnosti i načine na koje najradije uživa tokom ovog praznika.

Prema onome što se može vidjeti, poseban naglasak stavlja na pripremu ćurke i raznih slastica, među kojima se ističe pita od jabuka. Na jednoj od fotografija pjevačica pozira pored bogato postavljene trpeze.

- Ovo su samo neke od mojih najdražih stvari. Sretan Dan zahvalnosti, nadam se da lijepo provodite dan - napisala je u opisu.

- Ovo su samo neke od mojih najdražih stvari. Sretan Dan zahvalnosti, nadam se da lijepo provodite dan - napisala je u opisu.

Lopez je otkrila i izgled svoje okićene jelke, jasno dajući do znanja da su pripreme za Božić i novogodišnje praznike već u toku.

Za ovu priliku nosila je svijetloružičastu satensku haljinu i neobične štikle, a zbog pripreme brojnih jela preko toga je obukla kuhinjsku kecelju.

# KUHANJE
# DOMAĆICA
# JENNIFER LOPEZ
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