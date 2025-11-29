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OSTVARILA BOGATSTVO

OnlyFans zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona eura u posljednjih godinu dana

Ovaj iznos stavlja je visoko na ljestvicu zarada u svijetu zabave, čak i iznad nekih holivudskih glumaca

Sofi Rejn. Instagram

A. O.

29.11.2025

Zvijezda OnlyFansa, Sofi Rejn (Sophie Rain), otkrila je svojim pratiteljima koliko je zaradila u posljednjih godinu dana, a riječ je o svoti koja impresionira – više od 43 miliona dolara (37 miliona eura).

Podaci pokazuju da je u razdoblju od 28. novembra prošle do 28. novembra ove godine ostvarila tačno 43.477.695 dolara.

Ovaj iznos stavlja je visoko na ljestvicu zarada u svijetu zabave, čak i iznad nekih holivudskih glumaca.

Na primjer, godišnja zarada oskarovke Emme Stone u 2023. navodno je iznosila 26 miliona dolara (22 miliona eura).

Rejn se svojim prihodima svrstala uz bok glumcima poput Met Dejmon (Matt Damon) i Rajen Gosling (Ryan Gosling), čija se zarada također kretala oko 43 miliona dolara (37 miliona eura).

U Hollywoodu više od nje su zaradili samo Tom Kruz (Tom Cruise), Margot (Robbie) i Adam Sendler (Sandler).

Platforma OnlyFans, iako uzima svoj dio, omogućila je Sophie Rain da postane izuzetno bogata.

Nedavno je donirala 121 hiljadu dolara (oko 104 hiljade eura) beskućnicima.

- Pažnju koju dobivam zbog svog sadržaja pretvaram u hranu na nečijem stolu – učinit ću to svaki put - izjavila je 21-godišnja Rain.

Ona ističe kako je zahvalna za godinu dana na platformi koja joj je promijenila život.

# BOGATSTVO
# ZARADA
# ONLYFANS
# SOPHIE RAIN
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