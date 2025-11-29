OnlyFans zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona eura u posljednjih godinu dana

Zvijezda OnlyFansa, Sofi Rejn (Sophie Rain), otkrila je svojim pratiteljima koliko je zaradila u posljednjih godinu dana, a riječ je o svoti koja impresionira – više od 43 miliona dolara (37 miliona eura).

Podaci pokazuju da je u razdoblju od 28. novembra prošle do 28. novembra ove godine ostvarila tačno 43.477.695 dolara.

Ovaj iznos stavlja je visoko na ljestvicu zarada u svijetu zabave, čak i iznad nekih holivudskih glumaca.

Na primjer, godišnja zarada oskarovke Emme Stone u 2023. navodno je iznosila 26 miliona dolara (22 miliona eura).