Započela post: Ana Nikolić jučer prestala piti alkohol

Pjevačica Ana Nikolić, koja godinama javno govori o svojim porocima i borbi sa alkoholom, otkrila je da je donijela odluku da prestane da pije. Kako je istakla, 28. novembra zvanično započinje post i tom prilikom potpuno će izbaciti alkohol iz svog života.

Lični osjećaj

Gostujući u podkastu kod Bokija 13, Ana je poručila da odluku donosi isključivo prema ličnom osjećaju:

- Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije. 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa. To je tako u mojoj glavi. Kome se sviđa, nek’ se sviđa, kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa - rekla je pjevačica.

U razgovoru je progovorila i o porodici, razvodu i ličnim izazovima:

- Imam 47 godina, svoj život, svoje dijete. Trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodim, nego se tako desilo. Imam divno dijete, jako vaspitano, mnogo dobro dijete - istakla je Nikolić.

Detoks u Njemačkoj

Ana je otkrila da je u jednom periodu bila na liječenju u klinici u Njemačkoj, gdje se podvrgla detoksikaciji organizma programu poznatom po strogoj ishrani i rigoroznom režimu. Prema njenim riječima, tretmani su zahtjevni i neprijatni.

- Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo poslije korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve pankreas, želudac, žlijezde… Stavljaju mi neke travke, kaktuse… Mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament – rekla je kroz smijeh.

Napomenula je da joj je ovaj vid terapije ranije preporučila Emina Jahović, te da slični programi postoje i u Beogradu, ali po znatno nižoj cijeni:

- Nikome nije lako da se spremi na salate, sokiće i gluposti. To je ozbiljan režim. Svaki čovjek treba tako nešto da uradi za sebe - zaključila je Ana.