Ariana Grande otvoreno o bolnim komentarima na račun izgleda

Pop zvijezda Ariana Grande (32) ponovo je usmjerila pažnju javnosti na štetnu naviku komentarisanja tuđeg fizičkog izgleda. Na Instagramu je objavila isječak iz intervjua iz 2024. godine, u kojem je emotivno govorila o godinama negativnih opaski koje su je pogađale.

- Ponovo dijelim ovaj video od prošle godine, kao nježan podsjetnik svima - napisala je Grande uz objavljeni snimak.

U videu, glumica i pjevačica iz filma „Wicked“ vidno se borila sa suzama dok je govorila o tome koliko su je opaske na račun njenog tijela povređivale još od mladosti.

Istakla je da se nalazi pod budnim okom javnosti još od svoje 16. godine, te da je zato bila izložena raznim kritikama.

- Bila sam poput eksperimenta još od tinejdžerskih dana. Čula sam svaki mogući komentar – šta god da uradiš, uvijek nešto nije u redu. Onda to promijeniš, pa opet postane problem, ali iz sasvim drugog razloga - ispričala je.