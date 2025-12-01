Ariana Grande otvoreno o bolnim komentarima na račun izgleda

Pop zvijezda Ariana Grande (32) ponovo je usmjerila pažnju javnosti na štetnu naviku komentarisanja tuđeg fizičkog izgleda. Na Instagramu je objavila isječak iz intervjua iz 2024. godine, u kojem je emotivno govorila o godinama negativnih opaski koje su je pogađale.
- Ponovo dijelim ovaj video od prošle godine, kao nježan podsjetnik svima - napisala je Grande uz objavljeni snimak.
U videu, glumica i pjevačica iz filma „Wicked“ vidno se borila sa suzama dok je govorila o tome koliko su je opaske na račun njenog tijela povređivale još od mladosti.
Istakla je da se nalazi pod budnim okom javnosti još od svoje 16. godine, te da je zato bila izložena raznim kritikama.
- Bila sam poput eksperimenta još od tinejdžerskih dana. Čula sam svaki mogući komentar – šta god da uradiš, uvijek nešto nije u redu. Onda to promijeniš, pa opet postane problem, ali iz sasvim drugog razloga - ispričala je.
Naglasila je da je gotovo nemoguće zaštititi se od takvih primjedbi kada ste mladi, a slično se, kaže, dešava i u svakodnevnim situacijama. Grande smatra da je današnje društvo razvilo nezdrav osjećaj slobode da komentariše tuđe tijelo, bez razmišljanja o tome kakve posljedice to može imati.
- Stvorio se komfor koji ne bi smio da postoji – komentarisanje tuđeg izgleda, zdravlja, ili pretpostavki o tome šta se dešava u nečijem privatnom životu. To je opasno - poručila je.
Podsjetila je i na svoju poruku iz 2023. godine, naglasivši da je period u kojem su je mnogi smatrali „previše mršavom“ zapravo bio jedan od najtežih u njenom životu.
- Tijelo s kojim sada pravite poređenje bilo je najnezdravije koje sam ikada imala. Bila sam na više vrsta antidepresiva, kombinovala ih s alkoholom i neadekvatnom ishranom. Bila sam na dnu - otkrila je tada.
Iako vjeruje da se ne bi trebala pravdati, kaže da je odlučila biti otvorena kako bi njena ranjivost možda nekome pomogla.
- Ako budem iskrena i otvorena, možda će iz toga proizaći nešto dobro - zaključila je Grande.