Užasne vijesti iz porodice Stojković: Džidža izgubila bebu

Nakon sretne vijesti da je bila u drugom stanju, nažalost, stigle su one najtužnije. Dragan Stojković Bosanac danas je na snimanju "Pinkovih zvezda" otkrio da njegova kćerka nije dobro.

Na pitanje o Džidžinoj trudnoći rekao je:

- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo – rekao je Bosanac sa tugom u glasu.

Prema izvorima bliskim Aleksandri Stojković Džidži, pjevačica je imala spontan pobačaj.

Džidža prolazi kroz težak period i odlučila je da se povodom toga neće oglašavati.

Podsjetimo, prije nekoliko sedmica, Dragan Stojković Bosanac govorio je o kćerkinoj trudnoći i tada naveo da trudnoću ne podnosi najbolje.

- Džidža je dobro. Ne podnosi baš sjajno trudnoću, ali biće dobro. Rano je još da se priča o tome – rekao je tada.

Na pitanje da li viđa kćerku, Bosanac je odgovorio:

- Pa viđam, što ne viđam. Ja sam babaroga na drugom mjestu. Ne znam šta da kažem za trudnoću, nešto ima, ne znam. Vidjet ćemo do kraja – rekao je Bosanac.