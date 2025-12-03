Oglasili se iz crkve zbog Sandre Afrike: "Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! S gorkim suzama mora da se pokaje"

Sandra Afrika šokirala je javnost kada je odlučila da bude bizarnog trenda na Tik Toku, te je objavila šaljivi snimak na kom zove svoje prijatelje na krštenje njenog kućnog ljubimca. Ovim povodom se oglasio i monah i otkrio stav crkve.

Naime, Sandra Afrika je odlučila da se našali, te je objavila video zbog kog je izazvala pravu buru na Tik Toku. Ona je pozvala svoju prijateljicu i rekla joj da planira da krsti svog psa i da želi da ona bude kuma, zbog čega je ona ostala u čudu. Očekivano, ova njena objava izazvala je lavine reakcija.

Oglasili se iz crkve

Ovim povodom oglasio se otac Jovan iz manastira Svetih apostola Petra i Pavla, on je otkrio kakav je stav crkve po ovom pitanju.

- Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! Kad bi dotična osoba znala koliki grijeh čini time što obezvređuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove reči se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posljedice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj vjeri. Moj očinski savjet je da se s gorkim suzama pokaje za ove svoje riječi, koje samo nečastivi može da usadi u glavu, i da ode kod tog brata sveštenika kog spominje i da mu se izvini. Zatekli ste me, ovo je nečuveno. Gospode, pomiluj - rekao monah.

Drugaricu pitala da joj bude kuma, ona ostala šokirana

Podsjetimo, sve je počelo u onom trenutku kada je pjevačica odlučila da bude dio bizarnog trenda, te na Tik Toku objavila šaljiv video.

- Sad se pakujem i idem na put, ali sam zaboravila juče da ti kažem, planiram 10. decembra da krstim Afrija - rekla je Sandra, nakon čega je uslijedio tajac.

- Šta da radiš, bre? Je l' to može, majke ti? Gdje se to radi? - bila je u šoku drugarica.

- Pa može - odgovorila je Sandra.

Afrika je zbog napada smijeha morala da prekine poziv, pa ju je potom nazvala opet i uvjerila ju je da postoji crkva u Vinči u kojoj je moguće krstiti ljubimce i da se o svemu dogovorila sa sveštenikom.

- Ima crkva kod mene u Vinči. Zvala sam popa - nastavila je pjevačica.

- Je l' ti mene sad zaj*****? Pa ti, bre, nisi normalna! Dobro, ne razumem ja to, ali... Gospode Bože, čekaj da se prekrstim - čudila se prijateljica.