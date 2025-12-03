Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠOK NA CRVENOM TEPIHU

Sijena Miler trudna u četrdesetim: "Osuda je jednostrana i tužna"

Glumica otvoreno o komentarima koji se tiču razlike u godinama između nje i Grina

Oli Grin i Sirena Miler. AP

A. P.

3.12.2025

Sienna Miller (Sijena Miler) potvrdila je trudnoću na najnovijem pojavljivanju u Londonu. 

Holivudska glumica prisustvovala je dodjeli Fashion Awardsa obučena u providnu bijelu haljinu. Na događaj je stigla sa partnerom Olijem Grinom (Oli Green).

Ovo će biti njihovo drugo dijete, nakon kćerke koja uskoro puni dvije godine. Miler ima i kćerku Marlou (Marlowe) iz prethodne veze sa glumcem Tomom Staridžom (Sturridge).

Najnovije pojavljivanje. AP

Glumica je ranije govorila o osudama sa kojima se suočava zbog trudnoće u četrdesetim, kao i o komentarima koji se tiču razlike u godinama između nje i Grina, koji ima 28 godina.

- To što sam starija žena u vezi sa mlađim muškarcem, ili što sam trudna u četrdesetim – pa da je to neodgovorno ili da će dijete patiti – to su dvostruki standardi koji se ne preispituju. A potpuno su apsurdni - rekla je Miler te poručila:

- Ta osuda je jednostrana i tužna. 

# SIENNA MILLER
# TRUDNOĆA
# OLI GREEN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.