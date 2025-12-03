Sijena Miler trudna u četrdesetim: "Osuda je jednostrana i tužna"

Ovo će biti njihovo drugo dijete, nakon kćerke koja uskoro puni dvije godine. Miler ima i kćerku Marlou (Marlowe) iz prethodne veze sa glumcem Tomom Staridžom (Sturridge).

Holivudska glumica prisustvovala je dodjeli Fashion Awardsa obučena u providnu bijelu haljinu. Na događaj je stigla sa partnerom Olijem Grinom (Oli Green).

Glumica je ranije govorila o osudama sa kojima se suočava zbog trudnoće u četrdesetim, kao i o komentarima koji se tiču razlike u godinama između nje i Grina, koji ima 28 godina.

- To što sam starija žena u vezi sa mlađim muškarcem, ili što sam trudna u četrdesetim – pa da je to neodgovorno ili da će dijete patiti – to su dvostruki standardi koji se ne preispituju. A potpuno su apsurdni - rekla je Miler te poručila:

- Ta osuda je jednostrana i tužna.