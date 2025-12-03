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OTKAZAN NASTUP NA PLANINI

Nakon optužbi i uvreda: Nedeljko Elek ne želi da odgovara na prozivke Ace Lukasa

Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, kaže Dodik

Elek i Lukas: Verbalni sukob. Ringier / Screenshot

A. O.

3.12.2025

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek oglasio se nakon što ga je danas isprozivao srbijanski pjevač Aca Lukas.

- Zar bi stvarno trebalo da odgovaram na prozivke Ace Lukasa – rekao je Elek.

Elek nije htio da govori o nizu optužbi i uvreda koje je Aca Lukas iznio na njegov račun u videu objavljenom na društvenoj mreži Facebook.

U pitanju je nastavak bure koja se podigla nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa jednog slavlja na kojoj u društvu sjede pjevači Šerif Konjević, Aca Lukas, te Naser Orić.

Sve je eskaliralo kada je Aci Lukasu otkazan koncert na Jahorini, a oglasio se i Milorad Dodik, lider SNSD-a.

- Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povrijedio potomke žrtava i srpski narod. Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini – naveo je Dodik.

# ACA LUKAS
# NEDELJKO ELEK
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