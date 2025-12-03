Nakon optužbi i uvreda: Nedeljko Elek ne želi da odgovara na prozivke Ace Lukasa

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek oglasio se nakon što ga je danas isprozivao srbijanski pjevač Aca Lukas.

- Zar bi stvarno trebalo da odgovaram na prozivke Ace Lukasa – rekao je Elek.

Elek nije htio da govori o nizu optužbi i uvreda koje je Aca Lukas iznio na njegov račun u videu objavljenom na društvenoj mreži Facebook.

U pitanju je nastavak bure koja se podigla nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa jednog slavlja na kojoj u društvu sjede pjevači Šerif Konjević, Aca Lukas, te Naser Orić.