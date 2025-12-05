Pamela Anderson razmišlja o promjeni prezimena: Razlog je emotivniji nego što mislite

Pamela Anderson otkrila je da želi da se odrekne svog slavnog prezimena i vrati svojim finskim korijenima, prihvatajući izvorno porodično prezime – Hyytiäinen.

U razgovoru za časopis Vogue Scandinavia, 58-godišnja glumica prisjetila se bliskog odnosa sa svojim djedom Hermanom Hyytiäinenom, rođenim Fincem, koji joj je bio "najbliža osoba u životu".

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Upravo ta povezanost sa djedom podstakla ju je da razmišlja o promjeni prezimena.

- Ponekad ne želim da budem Pamela Anderson. Želim da budem Pamela Hyytiäinen - izjavila je te dodala:

- Voljela bih da promijenim prezime, ali mi ne dopuštaju.