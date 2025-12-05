Pamela Anderson razmišlja o promjeni prezimena: Razlog je emotivniji nego što mislite

Pamela Anderson otkrila je da želi da se odrekne svog slavnog prezimena i vrati svojim finskim korijenima, prihvatajući izvorno porodično prezime – Hyytiäinen.
U razgovoru za časopis Vogue Scandinavia, 58-godišnja glumica prisjetila se bliskog odnosa sa svojim djedom Hermanom Hyytiäinenom, rođenim Fincem, koji joj je bio "najbliža osoba u životu".
Prije Kanade
Upravo ta povezanost sa djedom podstakla ju je da razmišlja o promjeni prezimena.
- Ponekad ne želim da budem Pamela Anderson. Želim da budem Pamela Hyytiäinen - izjavila je te dodala:
- Voljela bih da promijenim prezime, ali mi ne dopuštaju.
Kako navodi Vogue Scandinavia, porodica Anderson je nosila prezime Hyytiäinen prije dolaska u Kanadu, gdje su ga promijenili u Anderson da bi zvučalo više sjevernoamerički.
Anderson je i ranije s nostalgijom govorila o djetinjstvu i učenju finskog jezika od djede Hermana. Smatrala je to "čarobnim jezikom koji niko drugi ne može da razumije".
Osjećaj povezanosti
Nažalost, znanje jezika je s vremenom izblijedilo.
- Jezik je nekako otišao s njim - rekla je, prisjećajući se djeda koji je preminuo kada joj je bilo 11 godina.
Anderson je Finsku posjetila 2007. godine sa svojim ocem. Sada se nada povratku, i to u posebnom društvu.
- Samo sam htjela da odem, da osjetim tu povezanost. Voljela bih da se vratim u Finsku, možda sa svojim sinovima - otkrila je i dodala da bi to putovanje za njih bila prilika da saznaju više o sebi i istraže tu stranu porodične historije:
- Možda ćemo promijeniti moje prezime i vratiti se, da se približim svojim korijenima.