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"TV SERIJA"

Princ Hari šali se o životu u kraljevskoj porodici na božićnom ručku u Kaliforniji

Veselim se što ću pozdraviti svoje sunarodnjake s ‘one strane bare’ ako samo prođu carinu i ICE, našalio se Hari

Princ Hari. AP

A. O.

7.12.2025

Na nedavnom božićnom ručku Britansko-američkog poslovnog vijeća, održanom u Santa Monika u Kaliforniji u petak, 5. decembra 2025. godine, princ Hari (Harry), vojvoda od Saseksa (Sussex), našalio se na račun života u kraljevskoj porodici.

Hari bio je gost i govornik na 65. godišnjem božićnom ručku i tom prilikom uporedio je život u kraljevskoj porodici s popularnom britanskom televizijskom serijom "Downton Abbey".

- Ljudi me ponekad pitaju da li je odrastanje s kraljevskom porodicom bilo kao u 'Downton Abbeyju'. Da, ali samo jedan od tih svjetova je ispunjen dramom, intrigama, raskošnim večerama i brakovima s Amerikancima, dok je drugi samo TV serija - izjavio je Hari.

Vojvoda od Saseksa također se osvrnuo na život u Sjedinjenim Američkim Državama kao britanski državljanin: "Za mene biti Britanac nije stvar mjesta na kojem stojite, već onoga za što se zalažete," naglasio je u svom obraćanju.

Hari je spomenuo i da je slavlje američkog Dana nezavisnosti bilo novo iskustvo za njega.

- To je za mene novi svijet – slavljenje nezavisnosti od Britanije, a posebno nezavisnosti od mog pra-pra-pra-pra-pra-djedice -  rekao je.

Također se našalio na račun trenutnih američkih politika vezanih za imigraciju dok je govorio o predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, koje SAD organizuju zajedno s Kanadom i Meksikom.

- Veselim se što ću pozdraviti svoje sunarodnjake s ‘one strane bare’ ako samo prođu carinu i ICE -- našalio se Hari.

Njegov govor uslijedio je nakon iznenadnog pojavljivanja u emisiji "The Late Show with Stiven Kolbert (Stephen Colbert)" 3. decembra, gdje se šalio o tome kako je "izgubio put" tražeći audiciju za ulogu princa u romantičnoj božićnoj komediji.

Događaj je održan i u trenutku kada je javnost obaviještena da je Tomas Markl (Thomas Markle), otac Megan Markl (Meghan Markle), 81-godišnjak, podvrgnut operaciji uklanjanja lijeve noge ispod koljena. Megan, koja je od 2018. godine u distanci s ocem, nedavno je stupila u kontakt s njim zbog njegovih zdravstvenih problema, potvrdio je glasnogovornik vojvotkinje od Saseksa.

# MEGHAN MARKLE
# VOJVOTKINJA OD SUSSEXA
# PRINC HARRY
# SUSSEX
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