Princ Hari šali se o životu u kraljevskoj porodici na božićnom ručku u Kaliforniji

Na nedavnom božićnom ručku Britansko-američkog poslovnog vijeća, održanom u Santa Monika u Kaliforniji u petak, 5. decembra 2025. godine, princ Hari (Harry), vojvoda od Saseksa (Sussex), našalio se na račun života u kraljevskoj porodici.

Hari bio je gost i govornik na 65. godišnjem božićnom ručku i tom prilikom uporedio je život u kraljevskoj porodici s popularnom britanskom televizijskom serijom "Downton Abbey".

- Ljudi me ponekad pitaju da li je odrastanje s kraljevskom porodicom bilo kao u 'Downton Abbeyju'. Da, ali samo jedan od tih svjetova je ispunjen dramom, intrigama, raskošnim večerama i brakovima s Amerikancima, dok je drugi samo TV serija - izjavio je Hari.

Vojvoda od Saseksa također se osvrnuo na život u Sjedinjenim Američkim Državama kao britanski državljanin: "Za mene biti Britanac nije stvar mjesta na kojem stojite, već onoga za što se zalažete," naglasio je u svom obraćanju.

Hari je spomenuo i da je slavlje američkog Dana nezavisnosti bilo novo iskustvo za njega.

- To je za mene novi svijet – slavljenje nezavisnosti od Britanije, a posebno nezavisnosti od mog pra-pra-pra-pra-pra-djedice - rekao je.

Također se našalio na račun trenutnih američkih politika vezanih za imigraciju dok je govorio o predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, koje SAD organizuju zajedno s Kanadom i Meksikom.