Supruga Sergeja Trifunovića otkrila kako su njeni roditelji reagirali na udaju

Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora Mijanović tema su mnogih medijskih naslova, a njihova veza i dalje intrigira javnost, posebno nakon odluke da se vjenčaju nakon manje od mjesec dana veze. Isidora je sada otkrila kako su njeni roditelji reagirali kada su iz medija saznali da se ona udaje za 23 godine starijeg glumca.

Iako je vezu krila od porodice, vijest o vjeridbi brzo je stigla do njenih roditelja. - Ujutru me zove tata, a oni nemaju pojma da sam u vezi sa Sergejem. Prošlo je manje od mesec dana. Malo je reći da su bili u šoku– ispričala je Isidora. Kako kaže, njen otac, inače vrlo miran i staložen čovjek, pokušao je da ostane pribran tokom razgovora. - Dao je posljednji atom snage da me normalno pita šta ima novo. Ja mu kažem: „Pa znaš, tata… ja se udajem.“ On je već pročitao naslove prije nego što me je pozvao. Mislim da je to prihvatio, ali je ostavio otvorene opcije - rekla je Isidora.