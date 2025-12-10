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VEĆ PET DANA

Vesna Zmijanac u bolnici: Otkriveno u kakvom je stanju

Vesna ima problem sa pritiskom i tog dana, kada je i zadržana u bolnici, dva puta joj je pozlilo

Društvene mreže

E. A. / Telegraf

10.12.2025

Vesna Zmijanac (68) već šest dana nalazi se u bolnici, na kardiologiji Urgentnog centra, gdje je zadržana nakon što joj se 5. decembra dva puta tokom dana slošilo.

Iako se u početku govorilo da će Vesna prenoćiti u bolnici pa otići kući, a zatim da joj se zdravstveno stanje pogoršalo, istina je da je pjevačica zadržana radi nekoliko dana praćenja i detaljnih analiza.

– Vesna ima problem sa pritiskom i tog dana, kada je i zadržana u bolnici, dva puta joj je pozlilo. Zbog toga nisu htjeli brzo da je puste kući, smatrali su da treba da je zadrže nekoliko dana kako bi pratili njeno stanje i uradili sve potrebne analize – kaže izvor Telegrafa.

– Čekaju se još neki rezultati i, ako sve bude dobro, Vesna će biti puštena kući u petak – zaključio je sagovornik.

# VESNA ZMIJANAC
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