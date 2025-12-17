Barbara Bobak: Milica Pavlović me uvrijedila

Barbara Bobak otkrila je da ju je Milica Pavlović uvrijedila.

Na pitanje novinara da Milicu ocijeni na skali od 1 do 5, Barbara je bez zadrške odgovorila:

– Dva! – rekla je, iznenadivši mnoge, ali nije željela ulaziti u detalje.

– Ne mogu biti otvorena jer je vrlo nezahvalno govoriti iskreno kada to niko drugi ne radi. Znam za neke njene postupke koji mi se nimalo nisu dopali, posebno prema nekim saradnicima i ljudima koje ja poznajem – izjavila je Barbara za Scandal!, te priznala da je i sama imala loše iskustvo.

– Mene je jednim postupkom malo uvrijedila. To zaista ne mogu da prepričavam, izvini, stvar je lična – rekla je pjevačica.

Barbara je dodala i da se Milica prema njoj u jednom trenutku ponijela prilično ružno.

– Da, i prema meni se postavila onako malo ružno u jednom momentu. Uvrijedila me je. A zanimljivo je da sam je ranije podržala u onom okršaju s Anom i bila na njenoj strani – zaključila je Barbara Bobak.

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