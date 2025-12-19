Ava Karabatić konačno pokazala tajnog partnera: Sudbina nas je opet spojila

Pjevačica i televizijska zvijezda, Ava Karabatić, odlučila je podijeliti sretne trenutke sa svojim dečkom Lazarom-Ivanom na društvenim mrežama, i to prvi put, uprkos njegovoj rezerviranosti prema medijima.

- Iako moj dečko Lazar-Ivan nije za medijska pokazivanja i ne voli se eksponirati, uspjela sam ga nagovoriti barem za jednu zajedničku sliku - napisala je Ava uz simpatičnu fotografiju na kojoj par pozira zajedno.