Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRETNI TRENUCI

Ava Karabatić konačno pokazala tajnog partnera: Sudbina nas je opet spojila

Ava je također podijelila romantičnu priču o njihovom upoznavanju

Ava Karabatić. Instagram

Dž. M.

19.12.2025

Pjevačica i televizijska zvijezda, Ava Karabatić, odlučila je podijeliti sretne trenutke sa svojim dečkom Lazarom-Ivanom na društvenim mrežama, i to prvi put, uprkos njegovoj rezerviranosti prema medijima. 

- Iako moj dečko Lazar-Ivan nije za medijska pokazivanja i ne voli se eksponirati, uspjela sam ga nagovoriti barem za jednu zajedničku sliku - napisala je Ava uz simpatičnu fotografiju na kojoj par pozira zajedno.

Ava je također podijelila romantičnu priču o njihovom upoznavanju.

- Kako je život čudan… toliko godina je prošlo od kada smo se upoznali u mom najljepšem gradu Zadru, još u fakultetskim danima. A sudbina nas je opet spojila, i to gdje? U restoranu. Izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac - poručila je Karabatić.

Podsjetimo, Ava je u prošlosti bila u vezi sa Špirom Miličićem, s kojim je bila zaručena, a koji joj je pružao podršku u njenim početnim fazama karijere. Nakon nekoliko godina, njihova veza se završila.

# AVA KARABATIĆ
# DEČKO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.