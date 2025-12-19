Ava Karabatić konačno pokazala tajnog partnera: Sudbina nas je opet spojila

Pjevačica i televizijska zvijezda, Ava Karabatić, odlučila je podijeliti sretne trenutke sa svojim dečkom Lazarom-Ivanom na društvenim mrežama, i to prvi put, uprkos njegovoj rezerviranosti prema medijima.
- Iako moj dečko Lazar-Ivan nije za medijska pokazivanja i ne voli se eksponirati, uspjela sam ga nagovoriti barem za jednu zajedničku sliku - napisala je Ava uz simpatičnu fotografiju na kojoj par pozira zajedno.
Ava je također podijelila romantičnu priču o njihovom upoznavanju.
- Kako je život čudan… toliko godina je prošlo od kada smo se upoznali u mom najljepšem gradu Zadru, još u fakultetskim danima. A sudbina nas je opet spojila, i to gdje? U restoranu. Izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac - poručila je Karabatić.
Podsjetimo, Ava je u prošlosti bila u vezi sa Špirom Miličićem, s kojim je bila zaručena, a koji joj je pružao podršku u njenim početnim fazama karijere. Nakon nekoliko godina, njihova veza se završila.