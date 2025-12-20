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PRIVUKLA PAŽNJU

Došla da mijenja Milija u žiriju Zvezda Granda, a svi komentarišu njenu tetovažu na leđima

Uoči svakog snimanja Zvezda Granda, članovi žirija okupljaju se u bekstejdžu studija kako bi obavili posljednje pripreme prije izlaska na scenu

Tetovaža Sanje Vučić. grand.nova.rs

S. S.

20.12.2025

Uoči svakog snimanja Zvezda Granda, članovi žirija okupljaju se u bekstejdžu studija kako bi obavili posljednje pripreme prije izlaska na scenu, a isto je bilo i ovaj put. Iza kulisa je vladala opuštena i pozitivna atmosfera, što su zabilježile i kamere.

Dok su jedni pili kafu i razgovarali, Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba posvetili su se izgledu — pjevačica se šminkala, a Keba je namještao svoje prepoznatljivo ogledalce kako bi tokom emisije izgledao besprijekorno.

Po završetku priprema, pažnju svih privukao je detalj na poznatoj pjevačici Sanji Vučić, koja se pojavila u haljini otvorenih leđa, otkrivši upečatljivu tetovažu. Sanja će u večerašnjoj emisiji sjediti u mentorskoj stolici Aleksandra Milića Milija.

# ZVEZDE GRANDA
# SANJA VUČIĆ
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