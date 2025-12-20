Mirković poručio Eleku: "Umjesto sa ženama, hajde sa mnom u duel, povedi i šefa Mileta Papriku"

Saša Mirković je u svom obraćanju žestoko kritikovao Nedeljka Eleka, dovodeći u pitanje njegov nacionalni identitet i lojalnost. Optužio ga je za često mijenjanje državljanstava te ga pozvao da svoju hrabrost dokaže u direktnom televizijskom sučeljavanju, ostavljajući mu na volju izbor medijske kuće i mjesta snimanja.

Vlasnik Hype televizije Saša Mirković uputio je javni poziv na TV duel predsjedniku Nadzornog odbora OC "Jahorina" i počasnom konzulu Bjelorusije u Bosni i Hercegovini Nedeljku Eleku. Mirković je u provokativnom tonu poručio da u studio može doći i bivši predsjednik RS Milorad Dodik, naglašavajući spremnost za razgovor o patriotizmu i političkim vezama.

- Vidim ovaj Neđo, Nedeljko, Elek, Lelek, koji mijenja državljanstva i države k'o ja čarape što mijenjam, pa se ne zna da li je Srbin, Hrvat, Bošnjak, Bjelorus, a on je ustvari sve u jednom, samo za sebe. Vidim kao sa ženama po emisijama. Hajde, negdje sa mnom malo u emisiju da se ti i ja ispričamo o tvom velikom patriotizmu. Da malo porazgovaramo, a ti biraj studio i biraj televiziju - poručio je Mirković.

Pored Eleka, Mirković je u kontekstu ovog duela spomenuo i Milorada Dodika, kojeg je nazvao Elekovim šefom. Vlasnik Hype televizije insistira na razgovoru "oči u oči", upućujući direktno pitanje o spremnosti za takav medijski nastup.

- Jedva čekam, hajde majstore, ako si muško, ako imaš hrabrosti, da se pogledamo oči u oči u televizijskom studiju i da se ispričamo - rekao je Mirković, zaključivši svoje obraćanje provokativnim pitanjem: "Smiješ li, Neđo?". On je dodao da Elek na ovaj duel može povesti i svog šefa "Mileta Papriku".