Saša Mirković predstavio "Hype zvezde": Ovo su članovi žirija, a nagrade su i do 100.000 KM

On je nedavno otkrio da je interesovanje kandidata za pomenuti šou program ogromno, ali je odabrano 80 najboljih. Stručni žiri je također odabran sa velikom pažnjom, te je Mirković odlučio da u " Hype zvezdama" sarađuje sa samim vrhom domaćeg šuobiza, prenosi Kurir.rs.

Direktor Hype televizije i produkcije Saša Mirković sa zadovoljstvom je održao konferenciju za medije u kojoj je predstavio detalje njegovog novog projekta, a u pitanju je muzičko takmičenje "Hype zvezde".

U pitanju su: Ana Nikolić, Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić. Emitovanje još nije počelo.

Narod odlučuje

Mirković se ovim povodom zajedno sa stručnim žirijem koji će uz publiku odlučivati o sudbini takmičara u ovom šou programu, oglasio sa medije i tom prilikom otkrio:

- U ovom takmičenju ne odlučuje jedan čovjek niti čitav žiri, u ovom takmičenju odlučuje narod, jer tako je najpravilnije. Siguran sam da će biti dobar šou i zabava. Na društvenim mrežama ovo traje već 6 mjeseci i mislim da smo dobili dobre kandidate - rekao je Saša Mirković na početku konferencije.

Aca Lukas o "Hype zvzedama"

- Svi znaju da pjevaju, a jedna stvar je zabranjena - trema! Vaš prolazak zavisi od izbora pjesama. Birajte šta vam leži i da ne pjevate svi 5 istih pjesama u krug. Budite inovativni. To je najbitnije! Među nama u žiriju sjedi jedna dama i jedina ima pravo da nosi epitet "lepa", a to je Lepa Lukić. Ove što ih ima još sa to "Lepa" su kao da sam ja visoki Lukas. Sad me shvatite ozbiljno, dobro birajte pjesme. Kod mene će imati prednost onaj ko otpjeva pjesmu koju niko nikad nije otpjevao u takmičenju - rekao je Lukas, pa se Saša nadovezao:

- Šou će trajati do druge nedjelje juna i tad je finale! Drago mi je da u žiriju sjede vrhunski umjetnici i legende. Desit će se još neka iznenađenja koja ne mogu sada da otkrivam. Onaj koji je najbolji neka pobjedi - kazao je Saša, a onda je rec preuzela Mira Škorić:

Mira Škorić: "Tu sam da pomognem"

- Ja sam tu da pomognem u svemu što bude trebalo. Oživjet ćemo neke pjesme i ja znam da ćete svi pokidati. Meni je žao što neki ljudi nisu prošli, ali takva su pravila. Ovo je fantastično takmičenje i tu sam za sve što treba - poručila je Mira.

Lepa Lukić i Boki 13 potpuno suprotne strane

- Ako ne zna da pjeva neko, ja ću reći da ne zna. Ali neću da kažem da ga sahranim, nego na lijep način. Neću nikom reći: "Idi čuvaj ovce" nani ću neku lijepu riječ - rekla je Lepa.

- Što se mene tiče biću realan. Nemojte očekivati da će se žiri slagati, ali pokušat ćemo da se ne svađamo satima i da budemo u prvom planu jer to treba da budu kandidati - rekao je Miroslav, a Boki 13 se nije složio:

- Ovdje ima puno materijala za modno "rasnuvanje". Što se tiče šou programa - iznenađen sam! Mogu da kažem da se radi o svjetskoj produkciji i da je sve pod konac. Sve pohvale za Hype i Sašu Mirkovića. Ono što možete da očekujete je da će biti kako treba. Ovakva prilika i reklama nema nigdje. A nemate ni obavezu prema produkciji, to je velika stvar! Ja ne mogu da kažem da neću biti strog, jer hoću - rekao je Jovanovski.

Vrijedne nagrade sa pobjednika

- Velika i važna informacija: Nagrade! Titula prve Hype zvijezde nosi sa sobom nagradu od 50.000 eura, drugo mesto donosi nagradu od 30.000 eura, a treće 20.000 eura - otkrila je voditeljica konferencije Snežana Dakić.