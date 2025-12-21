Video / Sara Jo jecala na bini: Poznato zbog čega je plakala tokom nastupa

Požar u Kočanima, koji je u martu potresao cijeli region i zavio ga u crno, odnio je 62 života, a među stradalima bio je i pjevač Vladimir Blažev Pančo, blizak prijatelj Sare Jovanović, poznatije kao Sara Jo.

U znak sjećanja na njega, Sara Jo je tokom nedavnog nastupa u Makedoniji izvela pjesmu grupe DNK „Ako sutra nema me“.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio snimak s koncerta na kojem se vidi kako pjevačicu savladavaju emocije dok izvodi ovu potresnu numeru. Sara nije uspjela zadržati suze na sceni, a njen nastup dirnuo je brojne prisutne i publiku na mrežama.