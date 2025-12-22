Vrele fotografije Dua Lipe s odmora obilaze svijet

Dua Lipa i ovoga puta privlači pažnju svojim ljetnim izdanjima, bez obzira na doba godine. Popularna pjevačica podijelila je na društvenim mrežama nove fotografije s romantičnog odmora u Brazilu, gdje boravi sa svojim zaručnikom, glumcem Kalumom Tarnerom (Callumom Turnerom).

Na fotografijama nosi bikini, ističući svoju figuru i pirsing na trbuhu. Osim kupaćeg kostima, Dua je pozirala i u drugom bikiniju tokom selfija u ogledalu, a kasnije je odabrala haljinu s leopard printom za večernji izlazak.