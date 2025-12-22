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POPULARNA PJEVAČICA

Vrele fotografije Dua Lipe s odmora obilaze svijet

Na društvenim mrežama podijelila je nove fotografije s romantičnog odmora u Brazilu

Dua Lipa. Instagram

Dž. M.

22.12.2025

Dua Lipa i ovoga puta privlači pažnju svojim ljetnim izdanjima, bez obzira na doba godine. Popularna pjevačica podijelila je na društvenim mrežama nove fotografije s romantičnog odmora u Brazilu, gdje boravi sa svojim zaručnikom, glumcem Kalumom Tarnerom (Callumom Turnerom). 

Na fotografijama nosi bikini, ističući svoju figuru i pirsing na trbuhu. Osim kupaćeg kostima, Dua je pozirala i u drugom bikiniju tokom selfija u ogledalu, a kasnije je odabrala haljinu s leopard printom za večernji izlazak. 

Uz objavu se našalila komentarom da joj je kofer stalno spakiran, aludirajući na česte komentare da je uvijek na putovanju. Nakon što je u Meksiku završila latinoamerički dio turneje „Radical Optimism“, pjevačica trenutno uživa u zasluženom odmoru.

# ODMOR
# PJEVAČICA
# DUA LIPA
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