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DUGOGODIŠNJE PRIJATELJICE

Lepa Brena iznenadila Draganu Mirković: Posjetila je u dvorcu u Austriji

Brena je poslovno nekoliko dana provela u Austriji, a priliku iskoristila da obiđe Draganu Mirković i vidi njenu unuku Kseniju

Lepa Brena i Dragana Mirković. Instagram

M. Až.

23.12.2025

Lepa Brena iznenadila je svoju koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Draganu Mirković posjetivši je u njenom luksuznom dvorcu, piše Telegraf.

Brena je poslovno nekoliko dana provela u Austriji, a priliku iskoristila da obiđe Draganu Mirković i vidi njenu unuku Kseniju.

Dragana Mirković i njena djeca srdačno su dočekali Brenu, a Dragana se nakon posjete oglasila i na društvenim mrežama.

- Kad meni moja drugarica Brena dođe u goste - napisala je uz fotografiju pored novogodišnje jelke.

Dragana Mirković i Lepa Brena provele su vrijeme u toplom i prijateljskom razgovoru.

U narednom periodu Draganu Mirković očekuje niz poslovnih obaveza. Za doček Nove godine nastupa u Sarajevu, a reprizu će imati u jednom restoranu u Beogradu.

# DRAGANA MIRKOVIĆ
# LEPA BRENA
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