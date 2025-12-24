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HRVATSKA PJEVAČICA

Prava čarolija: Maja Šuput oduševila porodičnim fotografijama

Badnjak je. Smijeh je glasniji, zagrljaji traju duže, a srce je nekako mirnije, navela je

Instagram

E. A.

24.12.2025

Maja Šuput na društvenim mrežama objavila je božićne fotografije, a zvijezda objave bio je njen sinčić Bloom.

Na fotografijama Maja i Bloom poziraju u usklađenim božićnim pidžamama, okruženi blagdanskim dekoracijama, plišanim igračkama i božićnim drvcem. Osmijesi ne silaze s njihovih lica, a svaki kadar izgleda poput prizora iz najljepše božićne bajke. Bloomova dječja razigranost i Majina nježnost savršeno se stapaju u prizore koji ne mogu biti slađi.

- Badnjak je. Smijeh je glasniji, zagrljaji traju duže, a srce je nekako mirnije. U ovim malim trenucima, u iskrenom smijehu i bliskosti, shvatiš da je to sve što treba. Ljubav. Zajedništvo. Dom - napisala je Maja uz fotke.

# MAJA ŠUPUT
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