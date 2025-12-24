Osvanuli plakati na kojima se poziva na bojkot koncerta Severine u Hercegovini

Uoči koncerta Severine, koji bi se trebao održati u Livnu, proteklih dana pojavili su se pozivi na njegov bojkot. Na društvenim mrežama pojedini građani pozivaju Livnjake da ne prisustvuju događaju, izražavajući nezadovoljstvo javnim stavovima koje pjevačica iznosi.
Pozivi na bojkot nisu ostali samo na internetu. U neposrednoj blizini mjesta održavanja koncerta postavljeni su plakati kojima se građani pozivaju da ne dolaze na koncert, a slični materijali mogu se vidjeti i na drugim lokacijama u gradu, piše Livno Online.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome hoće li ovi pozivi uticati na organizaciju ili održavanje koncerta, a organizatori se još nisu javno oglasili povodom cijelog slučaja.
Podsjetimo, nedavno najavljeni koncert Severine, koji je trebao biti održan 15. novembra u Ljubuškom, također je izazvao burne reakcije dijela javnosti i brojnih korisnika društvenih mreža. U komentarima su se mogli pročitati pozivi na bojkot, ali i oštre kritike na račun pjevačice.
Dio građana otvoreno je negodovao zbog njenog nastupa u Hercegovini, smatrajući takav koncert neprimjerenim.