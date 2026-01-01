Raskinuli američka pjevačica i britanski glumac: Nema više sigurnosti i topline

Američka pjevačica, glumica i modna ikona Tejana Tejlor i britanski glumac Aron Pijer raskinuli su vezu nakon manje od godinu zabavljanja, potvrdili su izvori bliski paru za američke medije.

Vijest o raskidu dolazi nakon što su se prethodnih dana na društvenim mrežama pojavile nepotvrđene glasine da su se razišli.

Iako tačan razlog prekida nije poznat, izvori navode da su krenuli svako svojim putem.

Par je prvi put privukao pažnju javnosti početkom 2025. godine, kada su zajedno viđeni na gala večeri “Fifteen Percent Pledge” u Los Anđelesu.

Ubrzo nakon toga pojavili su se zajedno na Vanity Fair zabavi povodom dodjele Oskara, a Pijer se pojavio i u promotivnom videu za Tejlorin album “Escape Room”, u kojem su razmijenili strastveni poljubac.

U junu su ozvaničili vezu na Instagramu, kada je Tejlor objavila emotivnu čestitku povodom Pijerovog 31. rođendana, uz niz zajedničkih fotografija.

Zajedno su se pojavili i na BET nagradama, a Tejlor je tada u intervjuu za Complex govorila o svom partneru kao o osobi koja joj pruža osjećaj sigurnosti i topline.

Pijer je kasnije učestvovao i u panel-diskusiji povodom promocije albuma, hvaleći je kao jedinstvenu umjetnicu, dok su njihova zajednička pojavljivanja i usklađeni stajlinzi dodatno podgrijavali simpatije fanova.

Ipak, iako su se nedavno zajedno pojavili na crvenom tepihu londonske premijere filma “One Battle After Another”, čini se da je romansa sada završena.

Raskid dolazi u trenutku kada je Tejlor pred velikim profesionalnim uspjesima – nominovana je za Zlatni globus za najbolju sporednu žensku ulogu, uz sve izraženije oskarovske prognoze.

Pijera, s druge strane, očekuju veliki projekti, uključujući novi film iz franšize “Star Wars” i seriju “Lanterns” u produkciji DC Studiosa i HBO-a.