Novogodišnje želje Severine: Objavila uslove koje novi partner mora ispuniti, je li ovo previše?

​Regionalna muzička zvijezda Severina još jednom je pokazala zašto je miljenica publike, objavivši na društvenim mrežama dirljivu i krajnje iskrenu novogodišnju poruku.

Otkrila prioritete

U godini u kojoj nastavlja dominirati scenom, pjevačica je otkrila da su njeni prioriteti za 2026. godinu zapravo vrlo jednostavni, ljudski i prožeti dubokom zahvalnošću.

​Severina je započela svoju poruku ističući zahvalnost svima koji s u bili uz nju na njenom nimalo lakom životnom putu. Posebnu pažnju privukao je njen osvrt na praštanje. "Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih", napisala je, šaljući snažnu poruku o važnosti emocionalnog mira i rješavanja starih tereta.

​Lista želja: Od joge do "normalne" ljubavi

​Njen "plan za sreću" u narednoj godini uključuje disciplinu, ali i uživanje. Severina je sebi (ali i drugima) poželjela:

​Zdravlje i balans: Spavanje osam sati, svakodnevne masaže i intenzivan trening (yoga i fitness).

​Duhovnu hranu: Tri knjige i tri pozorišne predstave mjesečno, uz pet velikih stranih koncerata.

​Mirne trenutke: Ispijanje kafe u tišini sa starim prijateljima.

​Ipak, ono što je najviše odjeknulo i izmamilo osmijehe njenih pratitelja je želja za ljubavlju. Uz dozu svog prepoznatljivog humora, pjevačica je napisala: "Želim se zaljubiti u nekog normalnog", dodajući uz to glasan smijeh.