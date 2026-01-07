Princ Hari moli oca samo ovo: Ako se Čarls smiluje, moglo bi doći do velikog preokreta u kraljevskoj obitelji

Napetosti između princa Harija i njegovog oca, kralja Čarlsa III, kao i brata princa Vilijama, traju već godinama i ozbiljno su narušile porodične odnose unutar britanske kraljevske porodice.

Ipak, nedavni susret Harija i Čarlsa u Londonu, prvi nakon 18 mjeseci potpunog prekida kontakta, smatra se važnim korakom ka mogućem pomirenju. Sada se s pažnjom prati hoće li taj razgovor dovesti do konkretnih poteza koji bi mogli promijeniti odnos između oca i sina.

Samo jedna želja

Prema navodima bliskih prijatelja princa Harija, on očajnički želi da kralj Čarls III tokom 2026. godine posjeti njegov i Megan dom u Montecitu kako bi upoznao i proveo vrijeme sa svojim unucima.

U aprilu će kralj Čarls i princ Vilijam, odvojeno, boraviti u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru posjeta usmjerenih na oživljavanje ključnog trgovinskog sporazuma koji je američki predsjednik Donald Tramp stavio "na pauzu".

Vojvoda od Saseksa nada se da će kralj uspjeti izdvojiti vrijeme iz prenatrpanog rasporeda kako bi se susreo sa šestogodišnjim Arčijem i četverogodišnjom Lilibet, navodi list The Sun.

Pretpostavlja se da Čarls unuke nije vidio od juna 2022. godine, kada je u Londonu obilježen Platinasti jubilej kraljice Elizabete II.

Zdravstveni problemi

Hari je godinama bio spriječen da s djecom putuje u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog spora oko ukidanja policijske zaštite koju je ranije finansirala država. Dodatno, putovanje u suprotnom smjeru bilo je otežano jer se kralj suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima tokom liječenja raka.

Međutim, prošlog mjeseca monarh je u rijetkoj videoporuci otkrio da će se njegovo liječenje u Novoj godini znatno smanjiti. Ranije je saopćio da mu je rak dijagnosticiran u februaru 2024. godine, nakon boravka u bolnici zbog uvećane prostate.

Kako piše Glossy, kralj je u posljednjim mjesecima dobio snažan podsticaj u borbi s bolešću, što je opisao kao "lični blagoslov", a pojedini izvori vjeruju da bi to moglo otvoriti prostor i za ponovni susret s princem Harijem.