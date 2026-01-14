Karleuša stala u zaštitu Bekute: "Ana je nacionalno blago"

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon incidenta koji se dogodio sinoć u Čačku, tokom koncerta Ane Bekute, uoči dočeka pravoslavne Nove godine.

Grupa ljudi gađala je pjevačicu i njene muzičare grudvama, nakon čega je izazvana Anina reakcija i koncert je djelimično prekinut.

– Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje – napisala je Jelena Karleuša, pruživši na taj način podršku kolegici.

Podsjećamo, Ana Bekuta je nakratko prekinula nastup kako bi se obratila prisutnima.

– Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Mi nećemo više pjevati i svirati! Hajde, ruke u zrak – poručila je Ana Bekuta s bine.