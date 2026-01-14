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Karleuša stala u zaštitu Bekute: "Ana je nacionalno blago"

Podsjećamo, Ana Bekuta je nakratko prekinula nastup kako bi se obratila prisutnima

Brani kolegicu. Instagram

E. A.

14.1.2026

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon incidenta koji se dogodio sinoć u Čačku, tokom koncerta Ane Bekute, uoči dočeka pravoslavne Nove godine.

Grupa ljudi gađala je pjevačicu i njene muzičare grudvama, nakon čega je izazvana Anina reakcija i koncert je djelimično prekinut.

– Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje – napisala je Jelena Karleuša, pruživši na taj način podršku kolegici.

Podsjećamo, Ana Bekuta je nakratko prekinula nastup kako bi se obratila prisutnima.

– Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Mi nećemo više pjevati i svirati! Hajde, ruke u zrak – poručila je Ana Bekuta s bine.

Pjevačica je potom sišla s bine, a koncert je nastavila u drugačijim uslovima.
# ANA BEKUTA
# JELENA KARLEUŠA
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