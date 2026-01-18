Mili se čuo s Bekutom: Otkrio u kakvom je stanju nakon haosa u Čačku

Muzičar i kompozitor Aleksandar Milić Mili sletio je danas na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gdje ga zatekla ekipa Telegrafa.

On se osvrnuo na slučaj kolegice Ane Bekute, koju su tokom nastupa u Čačku zasuli grudvama.

- Čuo sam se sa Anom. Dobro je, što ne bi bila dobro - poručio je on.

Osim grudvi, uslijedila je buka pištaljki, zvižduka i vuvuzela iz maske, a njen muzičar je pogođen u glavu i tijelo nekoliko puta.

Ana Bekuta je nakratko prekinula nastup i poručila im da ih treba sram biti.

- Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovdje? Da li policija radi nešto? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - poručila je Bekuta sa bine i onda je sišla s bine i nastavila pjevati.