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BIVŠI POLITIČAR

Čeda Jovanović se oglasio nakon privođenja njegovog najboljeg prijatelja Ace Kosa

Prema dostupnim informacijama, Kоsu je određeno policijsko zadržavanje, a još nije poznato kada će biti pušten na slobodu

Aco Kos i Čeda Jovanović. Instagram

M. Až.

19.1.2026

Bivši političar Čeda Jovanović oglasio se nakon informacije da je njegov bliski prijatelj Aleksandar Kos priveden.

Jovanović je kratko komentarisao cijeli slučaj, ističući da tokom dana nije bio s Kosom.

- Svašta. Nisam bio s njim cijeli dan, spremao sam kćerku za put. Sve je to budalaština - rekao je Jovanović.

Podsjećamo, policija je danas na Senjaku zaustavila Acu Kosa tokom rutinske kontrole, nakon čega je, prema nezvaničnim informacijama, test pokazao prisustvo nedozvoljene supstance u organizmu, zbog čega je priveden.

Kako saznaje Telegraf, Kos je odmah telefonom kontaktirao Jovanovića i rekao mu: "Pomaži, hapse me".

Jovanović je potom došao u policijsku stanicu na Voždovcu, gdje je bio uz Kosa.

Prema dostupnim informacijama, Kоsu je određeno policijsko zadržavanje, a još nije poznato kada će biti pušten na slobodu.

# SRBIJA
# ČEDOMIR JOVANOVIĆ
# BEOGRAD
# ALEKSANDAR KOS
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