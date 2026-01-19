Čeda Jovanović se oglasio nakon privođenja njegovog najboljeg prijatelja Ace Kosa

Bivši političar Čeda Jovanović oglasio se nakon informacije da je njegov bliski prijatelj Aleksandar Kos priveden.

Jovanović je kratko komentarisao cijeli slučaj, ističući da tokom dana nije bio s Kosom.

- Svašta. Nisam bio s njim cijeli dan, spremao sam kćerku za put. Sve je to budalaština - rekao je Jovanović.

Podsjećamo, policija je danas na Senjaku zaustavila Acu Kosa tokom rutinske kontrole, nakon čega je, prema nezvaničnim informacijama, test pokazao prisustvo nedozvoljene supstance u organizmu, zbog čega je priveden.