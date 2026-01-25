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TREĆI KRUG

Oglasila se produkcija nakon drame oko Đorđa Davida: Otkrili ostaje li u žiriju Zvezda Granda

Sve je počelo zbog jedne kandidatkinje koja je izazvala sukob između Davida i produkcije, pa je roker čak zaprijetio da će razmisliti hoće li ostati u žiriju sljedeće godine

Đorđe David. Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

S. S.

25.1.2026

Treći krug Zvezda Granda emitovan je sinoć, a veliku pažnju je privukao roker Đorđe David, koji je svojim istupom izazvao pravu dramu.

Sve je počelo zbog jedne kandidatkinje koja je izazvala sukob između Davida i produkcije, pa je roker čak zaprijetio da će razmisliti hoće li ostati u žiriju sljedeće godine.

– Trudim se da pomjerim granice repertoarskog izbora, idem u korak sa vremenom i svojim kandidatima dajem priliku da pokažu svoj potencijal – poručio je Đorđe David.

Na njegovu reakciju odmah je stigao oštar odgovor direktora takmičenja Gorana Šljivića:

– Ti si naš izbor za mentora i to ostaje dok ne kažemo drugačije. Znam da žestoko braniš svoje kandidate i zbog toga te ponekad i kritikujemo, ali prema mišljenju stručnog žirija kandidat broj dva je imao prednost. Ovo je treći krug, bit će sve teže. Mašo, bila si odlična i vidljiv je veliki napredak zahvaljujući tvom mentoru Đoletu. Lejla je po produkciji dobila za jedan glas više, ali to ne umanjuje vrijednost kandidatkinje broj jedan – zaključio je Šljivić.

Drama i rivalitet između mentora sigurno će dodatno zagrijati ovogodišnje Zvezde Granda.

# ZVEZDE GRANDA
# ĐORĐE DAVID
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