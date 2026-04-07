Lejdi Gaga otkazala posljednji koncert turneje

Lejdi Gaga (Lady Gaga) otkazala je treći i ujedno posljednji nastup u Bell Centru u Montreal na savjet ljekara zbog respiratorne infekcije.

Na svom Instagramu Gaga je poručila da joj je srce slomljeno što mora razočarati fanove: „Posljednjih nekoliko dana borim se s respiratornom infekcijom i radim sve da se oporavim, ali stanje se pogoršalo. Moj ljekar mi je savjetovao da danas ne nastupam i ne mislim da bih mogla pružiti kvalitet nastupa koji zaslužujete.“

Gaga je ranije održala koncerte u četvrtak i petak u Montrealu kao dio turneje Mayhem Ball, a nakon otkazanog nastupa slijede tri koncerta u Saint Paul i u Madison Square Garden.

Turneja je u februaru 2026. započela u Glendale, a proširena je u septembru prošle godine s novim datumima nakon velikog uspjeha albuma Mayhem. Gaga je ranije morala otkazati i koncert u Miami zbog problema s glasnicama.

Pjevačica je naglasila koliko joj je važno pružiti kontrolu nad detaljima koncerata, obećavajući fanovima nezaboravne nastupe u preostaloj turneji.