Muzički Wireless Festival otkazan nakon što je Kanje Vestu zabranjen ulazak u Veliku Britaniju

Muzički Wireless Festival, koji se trebao održati u julu, otkazan je nakon što je britanska vlada zabranila ulazak reperu Ye (Kanye West) zbog njegovih ranijih antisemitskih izjava.

Organizatori festivala objavili su kratko saopćenje u kojem navode da je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije prisilila otkazati događaj. Svim kupcima ulaznica bit će izvršen puni povrat novca.

- Zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova da Yeu zabrani ulazak u zemlju, bili smo prisiljeni otkazati Wireless Festival. Svim kupcima ulaznica bit će automatski izvršen puni povrat novca - stoji u saopćenju.

Organizatori su dodali da su se prije angažiranja repera konzultirali s relevantnim osobama te da tada nije bilo izraženih zabrinutosti. Također su istakli da su svjesni utjecaja antisemitskih izjava i da Ye trenutno želi započeti dijalog sa židovskom zajednicom u Velikoj Britaniji.