Muzički Wireless Festival otkazan nakon što je Kanje Vestu zabranjen ulazak u Veliku Britaniju

Muzički Wireless Festival, koji se trebao održati u julu, otkazan je nakon što je britanska vlada zabranila ulazak reperu Ye (Kanye West) zbog njegovih ranijih antisemitskih izjava.
Organizatori festivala objavili su kratko saopćenje u kojem navode da je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije prisilila otkazati događaj. Svim kupcima ulaznica bit će izvršen puni povrat novca.
- Zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova da Yeu zabrani ulazak u zemlju, bili smo prisiljeni otkazati Wireless Festival. Svim kupcima ulaznica bit će automatski izvršen puni povrat novca - stoji u saopćenju.
Organizatori su dodali da su se prije angažiranja repera konzultirali s relevantnim osobama te da tada nije bilo izraženih zabrinutosti. Također su istakli da su svjesni utjecaja antisemitskih izjava i da Ye trenutno želi započeti dijalog sa židovskom zajednicom u Velikoj Britaniji.
Vlada i zabrana ulaska
Britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova je odbilo elektroničku autorizaciju za putovanje Yeu, navodeći da njegova prisutnost "ne bi bila u javnom interesu".
Najava Yeovog nastupa izazvala je kritike židovskih udruženja, a povukli su se i neki sponzori festivala, uključujući Pepsi i Diageo.
Izjave i reakcije javnosti
- Moj jedini cilj je doći u London i publici pružiti nastup koji donosi promjenu, jedinstvo, mir i ljubav kroz moju glazbu. Znam da riječi nisu dovoljne, promjenu ću morati pokazati djelima - rekao je reper, uoči odluke Vlade.
Ye je mjesecima bio na meti kritika zbog antisemitskih izjava. Prošle godine mu je odbijena viza za Australiju, a njegovo ponašanje izazvalo je oštre reakcije javnosti i medija. U januaru je objavio oglas u "The Wall Street Journal" u kojem moli za oprost, navodeći da je prošao kroz maničnu epizodu psihotičnog i impulzivnog ponašanja.