Pukla bruka: Influenserica samu sebe hvalila pod lažnim imenom i blatila suparnice

Njujorška influencerica Elena Taber našla se u središtu skandala nakon što je navodno uhvaćena kako koristi lažni profil na Redditu da bi pisala pohvalno o sebi i sudjelovala u tračevima o drugim kreatorima sadržaja. Zbog neugodne pogreške njezina je anonimnost brzo razotkrivena, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Elena Taber (29) poznata je po sadržaju o ljepoti, modi i putovanjima, a na društvenim mrežama prati je mnogo ljudi. Javnosti je poznata i po vezi sa zvijezdom serije "Stranger Things", glumcem Jamiejem Campbellom Bowerom. Anonimna objava koja to zapravo nije bila Taber je, kako se tvrdi, odlučila provjeriti što ljudi misle o njoj na Redditovu forumu r/NYCinfluencersnark, gdje korisnici komentiraju influencere s Manhattana. Otvorila je temu pod nazivom "Novosti o Eleni Taber?", vjerujući da joj je identitet skriven.

Iako je objava u međuvremenu uklonjena, korisnici Reddita snimili su je. U njoj je navodno pisalo: "Znam da ova veza nije nova vijest, ali moram s nekim prokomentirati ovo, haha. Nisam je baš toliko pratila, ali nekoć mi je bila jedna od najdražih, a stalno je viđam s Jamiejem Campbellom Bowerom i to mi je baš suludo?" Objava se nastavila s još dva duga odlomka u kojima se influencerica suptilno hvali. Međutim, anonimnost nije dugo potrajala. U objavi je podijelila poveznicu na TikTok video koji je, kako tvrde korisnici, vodio izravno na njezin osobni profil, čime se potpuno razotkrila. Napadi na druge influencerice i reakcije javnosti No, tu nije bio kraj neugodnostima. Korisnici su otkrili da Taber navodno nije samo pisala o sebi, nego je pod istim lažnim profilom sudjelovala i u negativnim raspravama o drugim influencericama. Cijela se priča brzo proširila i na druge društvene mreže, gdje su mnogi ostali u šoku i nevjerici zbog njezinih postupaka.