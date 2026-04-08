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KAO I DŽIM KERI

Nova teorija zavjere: Da li i Anđelina Džoli ima dvojnicu?

Nagađanja su dodatno pojačana nakon njenog pojavljivanja na filmskoj premijeri, kada su pojedini komentarisali da joj lice izgleda potpuno drugačije

Andželina Džoli. Platforma X

A. A.

8.4.2026

Nakon što su se prije nekoliko mjeseci pojavile teorije zavjere da se na dodjeli nagrada u Parizu nije pojavio Džim Keri (Jim Carrey), već njegov navodni dvojnik, slične tvrdnje sada prate i Anđelinu Džoli (Angelina Jolie).

Glumica se nedavno pojavila na događaju brenda Tom Ford u Šangaju, a potom je fotografisana u Kambodži, što je pokrenulo brojne reakcije na društvenim mrežama. Pojedini korisnici tvrde - to nije ona, već njena dvojnica.

Tok događanja

Nagađanja su dodatno pojačana nakon njenog pojavljivanja na filmskoj premijeri krajem marta, kada su pojedini komentarisali da su joj izgled lica, posebno usta i oči, djelovali drugačije. 

Tokom boravka u Kambodži, Džoli je posjetila srednju školu Samlut u Batambangu, gdje se upoznala s uslovima života učenika i mogućnostima razvoja STEM obrazovanja. Obišla je studentske domove i razgovarala s osobljem o potencijalnim obrazovnim i tehnološkim programima za djecu iz siromašnih ruralnih sredina. Ova posjeta dio je njenog dugogodišnjeg angažmana kroz Fondaciju MJP ("Maddox Jolie-Pitt Foundation"). Glumica ima posebnu vezu s Kambodžom, odakle je kao bebu usvojila svog sina, koji danas ima 24 godine.

Podijeljena mišljenja na društvenim mrežama

Iako je posjeta imala humanitarni karakter, komentari na mreži X nisu izostali. Dok su jedni tvrdili da to nije njeno pravo lice, drugi su je branili, navodeći da je riječ o umoru ili promjeni izgleda zbog putovanja.

- Nešto ne štima… Tako je lijepa, ali ovdje nešto nije u redu - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao - Ovo uopšte nije ona.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da je riječ samo o drugačijem načinu šminkanja:

- To je bijeli kreon na donjem kapku.

- Izgleda sjajno sa svojim klasičnim "smouki" izgledom. Naravno da je to Anđelina, sve na njoj izgleda odlično.

# ANGELINA JOLIE
# JIM CARREY
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