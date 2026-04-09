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ESTRADA

Zorica Erić oštro napala Vesnu Zmijanac, društvene mreže gore

Instagram story izazvao brojne reakcije

Zorica Erić i Vesna Zmijanac. Screenshot

B. A.

9.4.2026

Pjevačica Zorica Erić izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je uputila niz oštrih komentara na račun starije kolegice Vesne Zmijanac.

Na društvenim mrežama Erić je podijelila snimak s jednog Vesninog nastupa, na kojem ona sjedi, pjeva i puši, uz opis koji je pokrenuo lavinu reakcija i komentara korisnika.

- Da nekome slučajno ne padne na pamet da mi palamudi po inboxu kako je Vesna legenda i njoj se može. E ne može. Ne može i tačka. Ovo je najniži oblik nekulture i nepoštovanja publike koja pri tom otpjeva više od pola njenog nastupa jer ona ne može da zine više. Neka se gospođa pomiri sa tim da ne može više i dostojanstveno se penzioniše. Posebno me iritira kada mi neko kaže da je bolesna, operisana...i? Sjediš na bini, piješ i pušiš? - napisana je Erić.

Zorica Erić. Instagram

Njena objava brzo se proširila internetom, a publika je podijeljena, dok jedni osuđuju ovakav način obraćanja, drugi smatraju da je riječ o pretjerivanju i neukusnom istupu.

# VESNA ZMIJANAC
# INSTAGRAM
# OŠTRA REAKCIJA
# ZORICA ERIĆ
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