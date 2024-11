Voyage nastupio u Luksemburgu uprkos Danu žalosti u Srbiji: To je naš posao

Mihajlo Veruović poznatiji kao Voyage jučer je imao nastup u Luksemburgu, a s obzirom na to da je u Srbiji bio Dan žalosti, mnogi su negativno prokomentarisali njegov izbor da nastupi. Po povratku u Beograd, Vojaž je razgovarao s okupljenim medijima na aerodromu.

Osvrnuo se na kritike koje su upućene njemu i drugim kolegama koji su odlučili nastupati, iako je taj dan proglašen Danom žalosti zbog tragedije koja se dogodila na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 14 osoba izgubilo život.

- Nije postojala mogućnost da otkažem. Održao sam dva nastupa, jedan u Oslu, koji je bio baš na dan kada se desila ta velika tragedija, i drugi u Luksemburgu. To su nastupi za koje su ugovori već bili potpisani, to je naš posao. Isto kao što je većina Srbije danas bila na poslu i jučer, tako sam i ja bio na svom poslu. Osjećam duboku žal i saučešće svima. Ono što većina ljudi koji me poznaje, zna da sam jako humanitarno aktivan i da ovim nastupima koji su se desili ne omalovažavamo nikoga, niti pokazujemo manjak empatije. Ono što se već planiramo, organizujemo najveću humanitarnu akciju do sad, kako bismo pomogli porodicama žrtava koje je ova tragedija zadesila i povrijeđenima. Potrudićemo se da što više nečega konkretno uradimo van Instagram storija i komentara - rekao je Vojaž u razgovoru za "Blic".

Vojaž je kazao da je koncrt nešto što nije mogao da otkaže.

- Ugovorna kazna bi bila ogromna. Verujem da niko od ljudi koji je ostavio taj komentar ne bi bio spreman da plati jer bih radije dao taj novac na humanitarno nego na kaznu što nisam nastupao - smatra mladi pjevač.