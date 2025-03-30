Potresna priča pjevačice, koja je rođena u vozu: "Radila sam za parče hljeba, živjeli smo u šupi"

Srbijanska pevačica Goca Božinovska godinama je na estradi, a danas živi na visokoj nozi, iako to nije oduvijek bilo tako.

Ona je imala veoma teško odrastanje, a jednom prilikom govorila je o siromaštvu. Rođena u vozu, u porodici koja je živjela u šupi nakon što im je zemljotres uništio kuću, Goca je odrastala u skromnim uslovima, bez osnovnih životnih potreba poput struje. Kao dijete, nosila je odjeću koju su joj komšije poklanjale, a njena svakodnevica bila je ispunjena napornim radom, piše Telegraf.rs.

"Sastavljali kraj s krajem"

- Moj otac je bio bogat čovjek dok je živio u Makedoniji, ali je sve napustio kada se preselio u Srbiju zbog moje majke. Uvijek smo sastavljali kraj s krajem - počela je ona.

Iako je od djetinjstva maštala o boljem životu, Božinovska nikada nije bila sigurna kako će ga ostvariti. Međutim, vjera u sebe i nada za bolje sutra je nisu napuštali.

- Nosila sam stvari koje su mi komšije poklanjale, nisam imala šta da obučem. Prije podne sam išla u školu, a popodne sam radila kod nekog i kad mi daju parče hljeba i premažu kajmak, ja hoću da crknem od sreće! Tokom zime smo jeli krompir koji tati daju kada nadniči, vjerujte mi da ne mogu da vidim krompir sada, smučio mi se. Zato danas mogu da preživim s milionima, ali i sa jednim dinarom jer sam navikla na sve - rekla je Goca o svom odrastanju.

Soba bez struje

- Moja životna priča, od djetinjstva pa do dana današnjeg uvijek je bila neka muka. Ništa mi nije išlo tako glatko. Rodila sam se u vozu i dolazak na svijet sam dočekala na podu. Odrastala sam u siromašnoj porodici. Živjeli smo u šupi, jer nam je zemljotres porušio kuću. Rasli smo u jednoj sobici bez struje. Bila sam niska, sitna i neuhranjena. Zvali su me „mali vrapčić“. Oduvijek sam maštala da ću jednog dana imati mnogo i da ću nešto da stvorim, ali nisam znala kako i odakle. Znala sam da ću u životu pjevati, ali nisam znala koliko pjevanjem može da se daleko dogura. Jako se teško živjelo. Majka mi je bila domaćica i radila je u nadnici, a otac na željeznici. Sestra i ja, još kao male, pomagale smo majci u nadničarskim poslovima. Bogati seljaci su nas plaćali kao da smo odrasle. Tako da sam od djetinjstva zarađivala. Poslije rada operem ruke, ručam i idem u školu. Bila sam dobro dijete i dobar đak - rekla je Goca, dodajući da ju je taj težak život naučio kako da preživi i sa mnogo i sa malo.

Goca Božinovska udala se za Zorana Šijana, momka, koji je devedesetih godina ubijen. Sa njim je dobila dvoje djece, dok iz prethodnog braka sa Radetom Vučkovićem ima kćerku. Ona danas živi u vili sa bazenom u Surčinu koju im je ostavio Šijan.