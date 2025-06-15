Prvo pojavljivanje Megan Markl na Pozdravu bojama: Čitač usana otkrio razgovor sa Kejt

Prilagođavanje Megan Markl (Meghan Markle) britanskoj kraljevskoj porodici od samog početka nije išlo najbolje.

A njeno prvo pojavljivanje na svečanosti Pozdrav bojama (Trooping the Colour) 2018. godine ostalo je zabilježeno kao jedan od trenutaka koji to i potvrđuju, a princ Hari (Harry) je to opisao u svojim memoarima.

Podsjetimo, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa (Sussex) vratili su se s medenog mjeseca na Mediteranu taman na vrijeme da prisustvuju ceremoniji kojom se obilježava rođendan britanskog monarha.

Sasvim očekivano, Megan je željela ostaviti dobar utisak, s obzirom na to da je riječ o jednom od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja u javnosti kao bračnog para.

Prema čitaču s usana, iako je djelovala smireno, Megan je tokom događaja bila nervozna, što je i priznala princu Hariju .

U jednom trenutku, dok su stajali na balkonu, Hari ju je upitao da li je dobro, na što je Megan odgovorila: „Da.“

Potom mu je tiho priznala da je nervozna, a Hari joj je uz osmijeh rekao: „Kada se upustiš u to, reći ću ti više kasnije. Onda slijedi prelet aviona i svi gledamo u nebo.“