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MEMOARI PRINCA

Prvo pojavljivanje Megan Markl na Pozdravu bojama: Čitač usana otkrio razgovor sa Kejt

Sasvim očekivano, Megan je željela ostaviti dobar utisak, s obzirom na to da je riječ o jednom od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja

Prvo pojavljivanje Megan i Harija 2018. godina kao bračnog para. Platforma X

E. A.

15.6.2025

Prilagođavanje Megan Markl (Meghan Markle) britanskoj kraljevskoj porodici od samog početka nije išlo najbolje.

A njeno prvo pojavljivanje na svečanosti Pozdrav bojama (Trooping the Colour) 2018. godine ostalo je zabilježeno kao jedan od trenutaka koji to i potvrđuju, a princ Hari (Harry) je to opisao u svojim memoarima.

Podsjetimo, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa (Sussex) vratili su se s medenog mjeseca na Mediteranu taman na vrijeme da prisustvuju ceremoniji kojom se obilježava rođendan britanskog monarha.

Sasvim očekivano, Megan je željela ostaviti dobar utisak, s obzirom na to da je riječ o jednom od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja u javnosti kao bračnog para.

Prema čitaču s usana, iako je djelovala smireno, Megan je tokom događaja bila nervozna, što je i priznala princu Hariju .

U jednom trenutku, dok su stajali na balkonu, Hari ju je upitao da li je dobro, na što je Megan odgovorila: „Da.“

Potom mu je tiho priznala da je nervozna, a Hari joj je uz osmijeh rekao: „Kada se upustiš u to, reći ću ti više kasnije. Onda slijedi prelet aviona i svi gledamo u nebo.“

Pored Megan stajala je Kejt Midlton (Kate Middleton), a kako je Hari kasnije opisao u svojim memoarima Rezerva (Spare), atmosfera je bila opuštena – sve dok Kejt nije pitala Megan kako joj se čini prvo prisustvo ceremoniji.

„Meg se našalila: "Šareno." I tada je nastupila tišina koja je prijetila da nas sve proguta“, napisao je Hari.

# MEGHAN MARKLE
# PRINC HARRY
# KRAVLJESKA PORODICA
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