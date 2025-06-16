Nataša Bekvalac nikad sretnija: "Moj si ponos"

Pjevačica Nataša Bekvalac ne krije koliko joj srce danas kuca snažnije – razlog za to je njena starija kćerka Hana Ikodinović, koja je završila srednju školu. Tim povodom, Nataša je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija sa svoje mezimice i uputila joj dirljivu poruku koja je ganula brojne pratitelje.

— Moje dijete je maturiralo! Moj si ponos, najveća životna sreća, moja si radost, moja zvijezda i zvijezda vodilja. Najbolje što mi se dogodilo u životu je što sam tebe rodila! Leti, živi, putuj, zabavljaj se, uči, rasti, griješi, smij se, ljubavi moja! Ne postoji sretnija žena danas od mene, ni bolja kćerka na svijetu od tebe! Voli te mama — napisala je Nataša uz fotografije s proslave mature.