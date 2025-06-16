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Nataša Bekvalac nikad sretnija: "Moj si ponos"

ajbolje što mi se dogodilo u životu je što sam tebe rodila, navela je

Nataša i Hana. Instagram

E. A.

16.6.2025

Pjevačica Nataša Bekvalac ne krije koliko joj srce danas kuca snažnije – razlog za to je njena starija kćerka Hana Ikodinović, koja je završila srednju školu. Tim povodom, Nataša je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija sa svoje mezimice i uputila joj dirljivu poruku koja je ganula brojne pratitelje.

— Moje dijete je maturiralo! Moj si ponos, najveća životna sreća, moja si radost, moja zvijezda i zvijezda vodilja. Najbolje što mi se dogodilo u životu je što sam tebe rodila! Leti, živi, putuj, zabavljaj se, uči, rasti, griješi, smij se, ljubavi moja! Ne postoji sretnija žena danas od mene, ni bolja kćerka na svijetu od tebe! Voli te mama — napisala je Nataša uz fotografije s proslave mature.

Na objavljenim slikama, Nataša i Hana zrače srećom, a prate ih stotine komentara podrške, ljubavi i čestitki. 

Mnogi su istaknuli kako Hana nevjerovatno liči na majku, a neki su dodali da je ova scena dokaz koliko je njihova veza posebna i jaka, unatoč svim izazovima koje su zajedno prošle.

Podsjetimo, Nataša je nedavno govorila o odnosu s Hanom i naglasila koliko joj je važno da imaju otvorenu, iskrenu i emotivnu povezanost. Ova matura samo je još jedan podsjetnik na to koliko su ponos i ljubav između majke i kćerke neraskidivi.
# MATURA
# ESTRADA
# PORODICA
# KĆERKA
# NATAPA BEKVALAC
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