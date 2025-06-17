Bred Pit zaludio publiku na premijeri, Ines de Ramon blistala uz njega!

Ines se istakla svojom elegantnom bijelom modnom kombinacijom koja je naglasila njen dekolte i stomak, dok je Brad zablistao u tamnoplavom odijelu. Par je pozirao zagrljen, zračivši srećom i opuštenošću, što su primijetili i mnogi prisutni.

Na crvenom tepihu u Njujorku, tokom premijere filma "F1" u kojem Bred Pit (Brad Pitt) igra glavnu ulogu, pažnju su privukli upravo glumac i njegova djevojka Ines de Ramon.

Bred je nedavno okončao svoj dugotrajan brakorazvod s Anđelinom Đoli (Angelinom Jolie), a sa Ines je u vezi od 2022. godine. Izvori bliski glumcu ističu da je "do ušiju zaljubljen" i da ozbiljno planira zajedničku budućnost, uključujući i mogućnost da dobije još djece, iako njegov odnos s djecom iz prethodnog braka nije blizak.

Ines je početkom godine preselila kod Breda u Los Anđeles, a ovog su ljeta zajedno proveli u Chateau Miravalu, njegovoj vinariji u Francuskoj, što dodatno potvrđuje ozbiljnost njihove veze.

Na večeri su ih družili i Džidži Hadid (Gigi Hadid) te Bredli Kuperom (Bradley Cooper), što je dodatno naglasilo njihovu novu društvenu dinamiku.