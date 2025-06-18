On je prvi "ukrao" srce Lepe Brene: Njemu je posvetila pjesmu "Miki moj"

Par je gotovo nerazdvojan od prvog susreta, a svoju ljubav krunisali su brakom 1991. godine. Iz te veze dobili su sinove Stefana i Viktora, dok Brena često s mnogo ljubavi govori i o Filipu, Bobinom sinu iz braka sa Zoricom Nakić.

Jedna od najvećih ljubavi na našim prostorima u svijetu poznatih svakako je ona između velike muzičke zvijezde Lepe Brene i bivšeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića.

Ipak, malo je poznato da je Lepa Brena prije Bobine pojave imala jednu važnu ljubav. Riječ je o muškarcu kome je posvećen njen veliki hit "Miki moj".

Kako je nekada pisao Kurir, prije nego što je upoznala Bobu, Brena je bila u vezi s Mirkom Krlićem, koji je neko vrijeme bio narodni poslanik i predsjednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje.

Mirko je nedugo nakon raskida priznao da su njih dvoje bili u vezi tokom prve polovine osamdesetih, kada je Brena već bila velika zvijezda Jugoslavije.

- Tačno je da je Lepa Brena duže vrijeme bila moja djevojka i da smo se voljeli. Međutim, to je sada prošlost i danas smo samo dobri prijatelji. O svim onim pričama koje se šire, da se trebala udati za mene i da je sve bilo gotovo – mogu reći da je to samo mašta i nečije lijepe želje. Poslije našeg zabavljanja, Brena mi je i ostala veliki prijatelj“, ispričao je Mirko 1985. godine za „Yugopapir“ i „Sabor“.