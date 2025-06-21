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SARAJEVO

Neno Murić napravio ludnicu na svadbi Nihada Mujakića: Reprezentativac zapjevao "Sarajevo ljubavi moja"

Video sa veselja, koji je na društvenim mrežama objavio Neno, brzo je postao viralan, a među zvanicama na proslavi bio je i Emir Spahić

Nihad Mujakić i Neno Murić. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

21.6.2025

Bosanskohercegovački nogometni reprezentativac Nihad Mujakić pauzu u prvenstvu iskoristio je da u glavnom gradu BiH organizira veliko svadbeno veselje, na kojem je bilo oko 300 zvanica.

Krajem prošle godine nogometaš Partizana uplovio je u bračne vode i u Istanbulu oženio svoju izabranicu Ezgi Jildiz.

Mujakić je Jildiz upoznao tokom dijela karijere koji je proveo u Turskoj i u vezi su bili dvije godine.

Za dobru atmosferu na velikom veselju bio je zadužen Neno Murić, koji već godinama predstavlja izbor mladenaca, te spada u red najtraženijih pjevača za svadbena veselja u BiH, ali i van njenih granica.

Kako kažu, kada Neno Murić pjeva, odlična zabava je zagarantirana, a zajedno sa pjevačem zapjevao je i Mujakić i to hit "Sarajevo ljubavi moja".

Video sa veselja, koji je na društvenim mrežama objavio Neno, brzo je postao viralan, a među zvanicama na proslavi bio je i Emir Spahić.

# NENO MURIĆ
# NIHAD MUJAKIĆ
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