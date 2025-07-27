Sara Džesika Parker iskreno o viralnoj figurici: Ne bih je nosila na torbi

Njena popularnost eksplodirala je zahvaljujući "blind box" konceptu, ograničenim serijama i viralnim videima na Tik Toku, a kolekcionarske cijene pojedinih modela dostižu i do 1000 dolara.

Sara Džesika Parker (Sarah Jessica Parker) nedavno je u podkastu „Call Her Daddy“ priznala da ne zna što je Labubu i da ga nikada ne bi stavila na svoju torbu, što je izazvalo lavinu reakcija.

- Mislim da ne bih, ali ne zato što mislim da sam bolja od toga ili iznad toga. Jednostavno, ne sjećam se da sam ikad ukrašavala torbu na takav način, čak ni kad su svi počeli vezati marame oko ručki - rekla je Parker, te dodala.

- Neka svi rade šta žele - istakla je Parker.