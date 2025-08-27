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UVRIJEDILA GRAĐANE

Video / Influenserici iz Bosne prijeti kazna od tri godine zatvora: Plesala na zastavi Turske

Njen profil sa 9.000 pratilaca brzo je bio preplavljen komentarima

Objavila video na društvene mreže. Instagram

E. A.

27.8.2025

Influenserica koja je objavila video kako pleše oko jarbola sa zastavom dok je bila na odmoru u Turskoj suočava se s kaznom do pet godina zatvora zbog nepoštivanja nacionalne zastave, pipe The New York Post.

Instagramerka, turistkinja iz Bosne i Hercegovine, prije dvije sedmice je objavila video u kojem pokazuje gimnastičke pokrete na jarbolu s zastavom na krovu historijskog dvorca Učhisar u Kapadokiji, u centralnoj Turskoj.

Njen profil sa 9.000 pratilaca brzo je bio preplavljen komentarima u kojima je optužuju za nepoštivanje turske zastave — nakon čega su vlasti podnijele krivičnu prijavu, prema navodima NewsX-a.

Guvernerov ured u Nevšehiru potvrdio je da je žena pod istragom zbog vrijeđanja zastave — te da se potencijalno suočava s kaznom do pet godina zatvora po dvije odvojene optužbe.

Konzervativni zastupnik AK Partije iz Nevšehira, Emre Caliskan, osudio je ovaj potez, rekavši da je ikonična crveno-bijela zastava s polumjesecom i zvijezdom "naša čast, jabuka našeg oka".

- Ovo nepoštivanje naših nacionalnih i duhovnih vrijednosti potpuno je neprihvatljivo -  dodao je.

- Pažljivo ćemo pratiti proces kako bi se osigurale potrebne pravne mjere protiv ove osobe. Nećemo tolerisati nikakvo nepoštivanje vrijednosti naše nacije -  rekao je Caliskan.

Guvernerov ured naveo je da je podnesena krivična prijava te da je Glavno tužilaštvo u Nevšehiru pokrenulo sudsku istragu. Žena još nije identifikovana osim po svom Instagram nadimku.

# BOSNA
# TURSKA
# INFLUENSERICA
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