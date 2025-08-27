Video / Influenserici iz Bosne prijeti kazna od tri godine zatvora: Plesala na zastavi Turske

Influenserica koja je objavila video kako pleše oko jarbola sa zastavom dok je bila na odmoru u Turskoj suočava se s kaznom do pet godina zatvora zbog nepoštivanja nacionalne zastave, pipe The New York Post.

Instagramerka, turistkinja iz Bosne i Hercegovine, prije dvije sedmice je objavila video u kojem pokazuje gimnastičke pokrete na jarbolu s zastavom na krovu historijskog dvorca Učhisar u Kapadokiji, u centralnoj Turskoj.

Njen profil sa 9.000 pratilaca brzo je bio preplavljen komentarima u kojima je optužuju za nepoštivanje turske zastave — nakon čega su vlasti podnijele krivičnu prijavu, prema navodima NewsX-a.

Guvernerov ured u Nevšehiru potvrdio je da je žena pod istragom zbog vrijeđanja zastave — te da se potencijalno suočava s kaznom do pet godina zatvora po dvije odvojene optužbe.

Konzervativni zastupnik AK Partije iz Nevšehira, Emre Caliskan, osudio je ovaj potez, rekavši da je ikonična crveno-bijela zastava s polumjesecom i zvijezdom "naša čast, jabuka našeg oka".

- Ovo nepoštivanje naših nacionalnih i duhovnih vrijednosti potpuno je neprihvatljivo - dodao je.